Бабкин в честь дня рождения постоял на гвоздях. Фото

"Традиция! Каждый год утром 7 ноября кто-то тайно пробирается в Instagram Бабкина, чтобы поздравить его с днем рождения! Мы поздравляем тебя, наш Космотато, с новым годом! Благодарим тебя за безграничность твоей души! За доброту твоего огромного сердца! Очень любим! Крепко обнимаем!" – такой пост появился на странице музыканта с подборкой его фото разных лет.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Sergiy Babkin.5niцца.Musician. (@babkin_official)

А в Instagram Stories Бабкин показал, что встретил день рождения в лесу, стоя на гвоздях.

"44 года – 44 минуты", – написал именинник.

Скриншот: babkin_official / Instagram