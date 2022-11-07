Бульвар Шоубиз
 
07 ноября, 2022
 
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Бабкин в честь дня рождения постоял на гвоздях. Фото

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Сергею Бабкину исполнилось 44 года
Сергею Бабкину исполнилось 44 года
Фото: babkin_official

Украинский музыкант Сергей Бабкин 7 ноября отметил день рождения, ему исполнилось 44 года. А как он провел праздничный день, Бабкин показал в своем Instagram.

"Традиция! Каждый год утром 7 ноября кто-то тайно пробирается в Instagram Бабкина, чтобы поздравить его с днем рождения! Мы поздравляем тебя, наш Космотато, с новым годом! Благодарим тебя за безграничность твоей души! За доброту твоего огромного сердца! Очень любим! Крепко обнимаем!" – такой пост появился на странице музыканта с подборкой его фото разных лет.

А в Instagram Stories Бабкин показал, что встретил день рождения в лесу, стоя на гвоздях.

"44 года – 44 минуты", – написал именинник.

Скриншот: babkin_official / Instagram
Скриншот: babkin_official / Instagram

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину Бабкин с семьей уехал из Харькова сперва в Днепр, а затем – в Германию. По словам артиста, он вернется в Украину после победы над российскими оккупантами.

Бабкин выступает за границей с концертами. Артист на своей странице в Instagram сообщил, что вырученные от выступлений деньги передает Харькову, в частности "людям, которые пострадали от войны".

17-го и 19 ноября Бабкин выступит с концертами во Львове и в Киеве.

Бабкин вместе с женой Снежаной Бабкиной воспитывает троих детей: Артура (2007), Веселину (2010) и Елисея (2019). Артур – сын Снежаны Бабкиной от предыдущих отношений. У Бабкина есть сын Илья, который живет с первой женой музыканта.

Теги: Украина, праздники, семья, Сергей Бабкин
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