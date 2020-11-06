Бабкин рассказал, почему 10 лет не праздновал день рождения

По словам украинского певца Сергея Бабкина, которому 7 ноября исполнится 42 года, в этот раз он намерен отпраздновать день рождения так, как не праздновал никогда раньше.

Бабкин: Такого у меня еще никогда не было! Фото: Сергей Бабкин / Facebook

Украинский музыкант Сергей Бабкин около 10 лет не отмечал свой день рождения. Об этом он рассказал в интервью, которое опубликовано 1 ноября на сайте "Обозреватель".

"Честно говоря, я уже 10 лет не праздную свои дни рождения по одной простой причине – не хочу заморачиваться и совсем не люблю эту суету ради меня. Поэтому все эти годы мы собираемся в тесном семейном кругу на самые простые домашние посиделки", – рассказал артист.

Бабкин подчеркнул, что в этот раз все будет иначе – 7 ноября свое 42-летие он планирует отметить в бане.

"Поскольку вся наша семья – фанаты бани, мы планируем собраться и отметить там. Такого у меня еще никогда не было!" – подытожил он.

Бабкин родился в 1978 году в Харькове. За годы музыкальной карьеры певец выпустил 11 альбомов.