Бульвар Шоубиз
 
06 ноября, 2020
 
Новости

Бабкин рассказал, почему 10 лет не праздновал день рождения

По словам украинского певца Сергея Бабкина, которому 7 ноября исполнится 42 года, в этот раз он намерен отпраздновать день рождения так, как не праздновал никогда раньше.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бабкин: Такого у меня еще никогда не было!
Бабкин: Такого у меня еще никогда не было!
Фото: Сергей Бабкин / Facebook

Украинский музыкант Сергей Бабкин около 10 лет не отмечал свой день рождения. Об этом он рассказал в интервью, которое опубликовано 1 ноября на сайте "Обозреватель". 

"Честно говоря, я уже  10 лет не праздную свои дни рождения по одной простой причине – не хочу заморачиваться и совсем не люблю эту суету ради меня. Поэтому все эти годы мы собираемся в тесном семейном кругу на самые простые домашние посиделки", – рассказал артист.

Бабкин подчеркнул, что в этот раз все будет иначе – 7 ноября свое 42-летие он планирует отметить в бане.

"Поскольку вся наша семья – фанаты бани, мы планируем собраться и отметить там. Такого у меня еще никогда не было!" – подытожил он.

Бабкин родился в 1978 году в Харькове. За годы музыкальной карьеры певец выпустил 11 альбомов.

Теги: Сергей Бабкин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Байден vs Трамп. Выборы президента США. Онлайн-репортаж
Байден vs Трамп. Выборы президента США. Онлайн-репортаж
"Барселона" 2:1 "Динамо". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
"Барселона" 2:1 "Динамо". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
  Шустер: Порошенко разрушил четыре года моей жизни к чертовой матери! Но он же верующий человек. Придет справедливость
  Шустер: Порошенко разрушил четыре года моей жизни к чертовой матери! Но он же верующий человек. Придет справедливость
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Loboda рассказала о силе материнства и показала объятия младшей дочери
Loboda рассказала о силе материнства и показала объятия младшей дочери
"Красотки, девочки!". Каменских показала свою маму
"Красотки, девочки!". Каменских показала свою маму
Бабкин рассказал, почему 10 лет не праздновал день рождения
Бабкин рассказал, почему 10 лет не праздновал день рождения
"Мелания на вас похожа". Поклонники сравнили Бадоеву в винтажном наряде с женой Трампа
"Мелания на вас похожа". Поклонники сравнили Бадоеву в винтажном наряде с женой Трампа
"Красивая семья! Счастья!". Галкин показал фото с Орбакайте
"Красивая семья! Счастья!". Галкин показал фото с Орбакайте
"Девушка-зажигалочка". Тоня Матвиенко поделилась совместным фото с 22-летней дочерью
"Девушка-зажигалочка". Тоня Матвиенко поделилась совместным фото с 22-летней дочерью
Зюбина прочитает текст юбилейного Всеукраинского диктанта
Зюбина прочитает текст юбилейного Всеукраинского диктанта
Дорофеева попала в ДТП
Дорофеева попала в ДТП
  Жена Dzidzio певица Slavia в новой песне захотела "такого, как Кличко". Видео
  Жена Dzidzio певица Slavia в новой песне захотела "такого, как Кличко". Видео
"Папочка вылитый!", "И на маму похож. Смешанный малыш". Пресняков показал сына от Подольской
"Папочка вылитый!", "И на маму похож. Смешанный малыш". Пресняков показал сына от Подольской
36-летняя Бессонова родила первенца и показала первое фото с ним
36-летняя Бессонова родила первенца и показала первое фото с ним
Полякова прокомментировала выступление с Киркоровым в ОАЭ: Все, о чем пишет и чего хочет Филипп, это мира между странами
Полякова прокомментировала выступление с Киркоровым в ОАЭ: Все, о чем пишет и чего хочет Филипп, это мира между странами
Умер бывший клавишник Uriah Heep Кен Хенсли
Умер бывший клавишник Uriah Heep Кен Хенсли
Принц Чарльз стал героем нового номера британского Vogue и рассказал о своей бережливости
Принц Чарльз стал героем нового номера британского Vogue и рассказал о своей бережливости
Остапчук показал, как его сын засыпает с гаджетом в руках
Остапчук показал, как его сын засыпает с гаджетом в руках
  Dancer. alyona alyona побила посуду в клипе с Гудковым. Видео
  Dancer. alyona alyona побила посуду в клипе с Гудковым. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS