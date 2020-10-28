Три ведра и корзина. Бабкин похвастал грибным уловом. Фото

Украинский музыкант Сергей Бабкин 28 октября в Instagram разместил фото, на котором запечатлен с тремя ведрами и корзиной, наполненными грибами.
По словам артиста, во время грибной охоты он прошел по лесу более 20 тыс. шагов, собрав около 5 кг маслят и белых грибов.
"Довольны на 100%", – резюмировал он.
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КУ!Сегодня мы собрали 5.320 кг Белых Грибов и много Маслят! Прошли по лесу 22 978 шагов! Жарим картошку с белыми грибами! Довольны на Весь наш поход смотрите в сториз А как вы провели вашу волшебную среду? #сергейбабкин #грибники #днепр #лес #счастье #моямедитация
Бабкин родился в 1978 году в Харькове. За годы музыкальной карьеры певец выпустил 11 альбомов.