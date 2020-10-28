Три ведра и корзина. Бабкин похвастал грибным уловом. Фото

По словам украинского музыканта Сергея Бабкина, в поисках маслят и белых грибов он прошел более 20 тыс. шагов.

Украинский музыкант Сергей Бабкин 28 октября в Instagram разместил фото, на котором запечатлен с тремя ведрами и корзиной, наполненными грибами.

По словам артиста, во время грибной охоты он прошел по лесу более 20 тыс. шагов, собрав около 5 кг маслят и белых грибов.

"Довольны на 100%", – резюмировал он.

Бабкин родился в 1978 году в Харькове. За годы музыкальной карьеры певец выпустил 11 альбомов.