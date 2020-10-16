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16 октября, 2020
 
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Каменец-Подолський, Хотын, Бакота. Бабкин снял клип на песню "Де би я". Видео

Украинский певец Сергей Бабкин 16 октября на своем канале в YouTube презентовал клип на песню "Де би я", премьера которой состоялась в сентябре 2017 года. "Ролик снят в стилистике романтического роадмуви", – говорится в релизе. Съемки клипа проходили в Каменец-Подольском, Хотыне и затонувшем селе Бакоте. "Путешествие, в которое мы отправились для съемок, дало возможность по-новому посмотреть на нашу страну". По словам артиста, песня стала своеобразным мостом между двумя музыкальными эпохами в его жизни. В клипе снялась жена музыканта Снежана Бабкина.

 
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В клипе на песню "Де би я" Бабкин снимался вместе со своей женой Снежаной
В клипе на песню "Де би я" Бабкин снимался вместе со своей женой Снежаной
Фото: Сергей Бабкин / Facebook

видео

Видео: Сергей Бабкин / YouTube
Теги: Украина, клип, Сергей Бабкин, видеоклип, Каменец-Подольский, Снежана Бабкина
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