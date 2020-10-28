Бабкин записал с 10-летней дочерью песню на английском языке

По словам украинского музыканта Сергея Бабкина, ему хотелось бы, чтобы дочь Веселина тоже стала артисткой.

Бабкин о Веселине: Вчерашний вечер был, как мне кажется, началом творческого пути моей маленькой артистки Фото: babkin_official / Instagram

Украинский музыкант Сергей Бабкин 27 октября в Instagram сообщил, что записал совместную песню с 10-летней дочерью Веселиной.

"Вчера наконец-то сбылась моя мечта! Точнее сказать, наша мечта с Веселиной. Мы записали совместную песню! Доченька давно хотела, чтобы у папы появилась песня на английском языке. Вчерашний вечер был необычайным опытом и, как мне кажется, началом творческого пути моей маленькой артистки. Да, мне бы этого хотелось", – написал он.

Бабкин отметил, что слова песни они с дочерью написали вдвоем на английском языке. Певец не уточнил, когда состоится премьера записанной композиции.

Веселина (2010) – средняя дочь Сергея и Снежаны Бабкиных. Супруги поженились в 2009 году. У них также есть двое сыновей – Артур (2006) и Елисей, которому недавно исполнился год. Он родился 18 июня 2019-го. У Бабкина есть также сын Илья, который живет с первой женой музыканта.