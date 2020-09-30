"Очень скучал за холодной водой". Бабкин в 7.00 утра искупался в открытом водоеме

Украинский музыкант Сергей Бабкин 30 сентября в Instagram разместил снимок, на котором запечатлен во время купания в водоеме.
"Мои сегодняшние 7.00 утра выглядели так! Ура! Я вернулся в утренний спорт. Очень скучал за рассветами, великом, холодной водой и зеленым чаем", – написал он.
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Мои сегодняшние 7 утра выглядели так! Ура! Я вернулся в утреннии * спорт с же * лтым рюкзаком Очень скучал за рассветами, великом, холоднои * водои * и зеле * ным чаем. До встречи в утренних сториз А как начинается ваше утро? Чем любите заниматься по утрам?#сергеи * бабкин #утродоброе #nofilter
В марте 2020 года Бабкин рассказал, что только с третьей попытки у него получилось ввести закаливание в ежедневную привычку.
27 августа на своей странице в Facebook Бабкин сообщил, что они с женой Снежаной заразились коронавирусом. 7 сентября музыкант заявил о выздоровлении.