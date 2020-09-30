"Очень скучал за холодной водой". Бабкин в 7.00 утра искупался в открытом водоеме

Украинский музыкант Сергей Бабкин, который в начале сентября переболел COVID-19, вернулся к утренним тренировкам.

Украинский музыкант Сергей Бабкин 30 сентября в Instagram разместил снимок, на котором запечатлен во время купания в водоеме.

"Мои сегодняшние 7.00 утра выглядели так! Ура! Я вернулся в утренний спорт. Очень скучал за рассветами, великом, холодной водой и зеленым чаем", – написал он.

В марте 2020 года Бабкин рассказал, что только с третьей попытки у него получилось ввести закаливание в ежедневную привычку.

27 августа на своей странице в Facebook Бабкин сообщил, что они с женой Снежаной заразились коронавирусом. 7 сентября музыкант заявил о выздоровлении.