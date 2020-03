"Нужна компания". Бабкин во время квартирника рассказал, как начать закаляться

View this post on Instagram

Сегодняшнее утро. 6:30. Плюс-минус 0 * Моё второе утро начинается именно так- велосипед, йога, купание, велосипед * После этого день бодрячком * А какие у вас новые увлечения? #сергейбабкин #харьков #утрораннее