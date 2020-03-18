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18 марта, 2020
 
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"Нужна компания". Бабкин во время квартирника рассказал, как начать закаляться

Украинский музыкант Сергей Бабкин считает, что главное в здоровом образе жизни – хорошая компания.

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Бабкин гордится полезной привычкой
Бабкин гордится полезной привычкой
Фото: babkin_official / Instagram

Украинский музыкант Сергей Бабкин 18 марта во время карантинного квартирника рассказал зрителям, как начал систематически окунаться в прорубь. 

По словам музыканта, у него получилось ввести закаливание в ежедневную привычку только с третьей попытки. 

"Первый раз нырнул в прорубь случайно, второй раз закончился болезнью, а третий раз я окунулся 23 сентября 2019 года в компании единомышленников, и с тех продолжаю это делать. Компания очень важна, одному сложно",– рассказал Бабкин. 

Он признался, что гордится тем, что в его жизни есть полезная привычка. 

Сергей Бабкин анонсировал проведение квартирника из-за введения у Украине карантина, во время которого запрещены массовые мероприятия, закрыты учебные заведения, ТРЦ, кафе и рестораны.

На 19.00 запланировано домашнее выступление Jerry Heil – трансляция концерта будет проводиться на ее странице в Instagram. 

Ранее музыкальные флешмобы в сети провели певица Светлана Тарабарова, солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, лидер британской группы Coldplay Крис Мартин и австралийский музыкант Кит Урбан.

Ожидается, что в ближайшие дни карантинные квартирники проведут певицы Джамала, Тина Кароль, Maruv, группа Kazka.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекращено авиационное сообщение с другими странами.

18 марта в Украине прекращены железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, а также остановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре. Личный автомобильный транспорт граждан может перемещаться без ограничений.

Издание "ГОРДОН" подготовило инструкцию, в которой описано, что делать, если заподозрили у себя симптомы заражения коронавирусом.

Теги: концерт, Сергей Бабкин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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