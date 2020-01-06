Бабкин показал во время прогулки полугодовалому сыну снег

Украинский музыкант Сергей Бабкин прогулялся по парку с сыном Елисеем на руках.

Бабкин: Мы успели с Елисеем изучить и увидеть его первый снег в жизни! Фото: babkin_official / Instagram

Украинский музыкант Сергей Бабкин разместил в Instagram фото c сыном Елисеем на руках во время прогулки в парке имени Максима Горького в Харькове.

"Обожаю зимние каникулы. Мало суеты, тихо на любимых аллеях. А еще сегодняшняя большая радость – снег в Харькове! И пусть он уже почти растаял, мы успели с Елисеем изучить и увидеть его первый снег в жизни! Представляете, как интересно?! Первый в жизни снег!!! Как это?" – написал музыкант.

О беременности жены Бабкина Снежаны стало известно в марте. 18 июня она родила мальчика. Ребенку дали имя Елисей.

Сергей и Снежана Бабкины воспитывают восьмилетнюю дочь Веселину и 12-летнего сына Артура.