"Это не просто страничка, чтобы покрасоваться!" Бабкин заявил, что злоумышленники, укравшие у его жены страницу в соцсети, лишили ее работы

Украинский певец Сергей Бабкин 14 октября на своей странице в Instagram заявил, что злоумышленники, укравшие у его супруги блогера Снежаны Бабкиной личную страницу в социальной сети, лишили работы не только ее, но и нескольких помощников.
"Представьте, что у вас есть магазин одежды. Вы приходите на работу, а там другие люди, ключи не подходят, документы переоформили на другую фамилию. И еще ваш магазин вскоре продадут на аукционе за очень дорого! Если для вас новость, что люди благодаря Instagram зарабатывают деньги, то теперь знайте это!" – написал он.
Бабкин заявил, что люди, укравшие у его жены аккаунт, обнулили все ее старания, включая время и деньги, которые были вложены в развитие профиля.
"Это не просто страничка, чтобы покрасоваться! Это большой труд человека!" – подытожил он.
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ЧТО ТАКОЕ-УКРАСТЬ СТРАНИЧКУ В ИНСТАГРАМ * -ЛИШИТЬ ЧЕЛОВЕКА РАБОТЫ. Представьте, что у вас есть магазин одежды. Вы приходите на работу, а там другие люди, ключи не подходят, документы переоформили на другую фамилию. И еще * ваш магазин вскоре продадут на аукционе за очень дорого! Если для вас новость, что люди благодаря Инстаграм зарабатывают деньги и это их работа, то теперь знаи * те это! -ЛИШИТЬ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ЧЕЛОВЕК, которые помогают в работе над страницеи * . -ОБНУЛИТЬ ВСЕ СТАРАНИЯ, ТРУД, ДЕНЬГИ,ВРЕМЯ, ВЛОЖЕННОЕ В ЭТО, ЛЮБИМОЕ ДЛЯ СНЕЖКИ, ДЕЛО. -СТЕРЕТЬ ПАМЯТЬ В КАРТИНКАХ( многие фото сохранились только там) Многим сложно это понять... поэтому и пишут всякую чушь на откровение человека.. Это не просто страничка для «покрасоваться»! Это большои * труд человека!!! Всем хорошего вечера
О краже аккаунта в Instagram, принадлежащего его супруге, артист сообщил 13 октября, обнародовав в своем микроблоге видеообращение Бабкиной. По словам жены Бабкина, она лишилась доступа к странице, когда пыталась пройти верификацию. Блогер также отметила, что злоумышленники удалили всю информацию с ее профиля.