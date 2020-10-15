"Это не просто страничка, чтобы покрасоваться!" Бабкин заявил, что злоумышленники, укравшие у его жены страницу в соцсети, лишили ее работы

Украинский музыкант Сергей Бабкин заявил, что люди, укравшие у его жены блогера Снежаны Бабкиной аккаунт в Instagram, обнулили все ее старания, включая время и деньги, которые были вложены в развитие профиля.

Украинский певец Сергей Бабкин 14 октября на своей странице в Instagram заявил, что злоумышленники, укравшие у его супруги блогера Снежаны Бабкиной личную страницу в социальной сети, лишили работы не только ее, но и нескольких помощников.

"Представьте, что у вас есть магазин одежды. Вы приходите на работу, а там другие люди, ключи не подходят, документы переоформили на другую фамилию. И еще ваш магазин вскоре продадут на аукционе за очень дорого! Если для вас новость, что люди благодаря Instagram зарабатывают деньги, то теперь знайте это!" – написал он.

Бабкин заявил, что люди, укравшие у его жены аккаунт, обнулили все ее старания, включая время и деньги, которые были вложены в развитие профиля.

"Это не просто страничка, чтобы покрасоваться! Это большой труд человека!" – подытожил он.

О краже аккаунта в Instagram, принадлежащего его супруге, артист сообщил 13 октября, обнародовав в своем микроблоге видеообращение Бабкиной. По словам жены Бабкина, она лишилась доступа к странице, когда пыталась пройти верификацию. Блогер также отметила, что злоумышленники удалили всю информацию с ее профиля.