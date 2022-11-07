Бульвар Шоубиз
 
07 ноября, 2022
 
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Жена продюсера студии "Квартал 95" назвала свои три правила счастья

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Саливанчук: Для счастья нужно жить сегодняшним днем
Саливанчук: Для счастья нужно жить сегодняшним днем
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

37-летняя украинская актриса Анна Саливанчук 7 ноября в Instagram рассказала, как можно самостоятельно сделать себя счастливым.

"И снова понедельник. И снова мы не понимаем, чего ждать. Пойдут ли дети в школу, поедем ли мы по своим делам, будет ли нас дома тревога держать", – написала она.

Актриса поделилась своими тремя правилами счастья.

"Для счастья нужно принять себя как есть", – так она определила первое правило.

Саливанчук отметила, что принять себя означает осознать все свои достоинства и ошибки и собственное право на счастье.

"Для счастья надо понять, что именно доставляет удовольствие в жизни", – назвала она второе правило.

Саливанчук посоветовала составить список того, что доставляет радость.

"Для счастья нужно жить сегодняшним днем", – определила она третье правило.

Контекст:

Саливанчук родилась 17 августа 1985 года. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.

Актриса служит в киевском Театре на Подоле.

После начала войны России против Украины Саливанчук осталась в Украине. Она с детьми из Киева переезжала во Львов. В начале мая актриса вернулась в Киев.

Теги: сериал, студия Квартал 95, актриса, Анна Саливанчук, жена
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