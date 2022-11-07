Жена продюсера студии "Квартал 95" назвала свои три правила счастья

"И снова понедельник. И снова мы не понимаем, чего ждать. Пойдут ли дети в школу, поедем ли мы по своим делам, будет ли нас дома тревога держать", – написала она.

Актриса поделилась своими тремя правилами счастья.

"Для счастья нужно принять себя как есть", – так она определила первое правило.

Саливанчук отметила, что принять себя означает осознать все свои достоинства и ошибки и собственное право на счастье.

"Для счастья надо понять, что именно доставляет удовольствие в жизни", – назвала она второе правило.

Саливанчук посоветовала составить список того, что доставляет радость.

"Для счастья нужно жить сегодняшним днем", – определила она третье правило.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)