Бывшая жена боксера Узелкова призналась, как решилась на разрыв абьюзивных отношений

Боржемская: Нужно научиться вовремя ставить точку и не держать то, что ты уже не в силах удержать Фото: uzelkova.marina / Instagram

"Главное, что я сказала в то время себе, когда ситуация приобрела критическую точку кипения, когда я все же приняла решение: "Стоп, с меня хватит!" – призналась она.

По словам Боржемскй, она сама для себя решила, что справиться одна, поскольку верит в свои возможности. Экс-супруга боксера отметила, что осознавала все предстоящие сложности.

"Нужно будет подстроиться под другие условия и комфорт, но это будет твое собственное пространство, которое ты построишь самостоятельно, как уже взрослая девочка. Тебе нужно будет работать гораздо больше, чем раньше. Спать меньше, быстро и умело успевать развозить детей в школу и кружки и успевать при этом на работу, чтобы заработать на все потребности, которые у вас вместе возникают. У тебя есть крепкий фундамент: ты – твое тело, мозг, ум, руки и ноги. Главное – не медли со временем и не пренебрегай людьми, готовыми прийти на помощь. Главное, им честно и откровенно сказать: "Вы мне сейчас нужны", – написала Боржемская.

Она добавила, что важно также построить новые отношения с детьми и дать им понимание ситуации.

"Нужно научиться вовремя ставить точку и не держать то, что ты уже не в силах удержать. Да – больно, да – жалко, да – нестерпимо, да – разрушено", – отметила она.

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