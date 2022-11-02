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02 ноября, 2022
 
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Бывшая жена боксера Узелкова рассказала, как справиться с абьюзом

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Боржемская уверена, что нельзя в отношениях терять себя
Боржемская уверена, что нельзя в отношениях терять себя
Фото: uzelkova.marina / Instagram

Бывшая жена украинского боксера Вячеслава Узелкова, украинский фитнес-тренер Марина Боржемская на своей странице в Instagram 2 ноября подняла тему абьюза в отношениях.

"Как справиться с абьюзом? Для себя нужно принять решение, а не искать отговорки и оправдания действиям по отношению к вам. Да, это достаточно сложно сделать, потому что у каждого из нас есть ответственность, чувства, пережитые годы и свои страхи. К примеру: "А что я буду делать?", "У нас дети!", "Столько прожито лет жизни", "Вместе нажито имущество, как я без этого?", "Куда идти?", "Что будет дальше?". Ты теряешь свою уверенность, собственное мнение, силу, твоя гибкость уже не так умело подстраивается под обстоятельства. Восприятие реальности меняется, и ты постепенно теряешь себя, что чревато большими последствиями", – написала она.

Контекст:

Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. До войны она была экспертом программы на СТБ "Все буде добре" и тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале.

В 2018 году Боржемская рассталась с Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.

Теги: Украина, развод, Марина Боржемская, Вячеслав Узелков
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