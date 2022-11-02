Бывшая жена боксера Узелкова рассказала, как справиться с абьюзом

"Как справиться с абьюзом? Для себя нужно принять решение, а не искать отговорки и оправдания действиям по отношению к вам. Да, это достаточно сложно сделать, потому что у каждого из нас есть ответственность, чувства, пережитые годы и свои страхи. К примеру: "А что я буду делать?", "У нас дети!", "Столько прожито лет жизни", "Вместе нажито имущество, как я без этого?", "Куда идти?", "Что будет дальше?". Ты теряешь свою уверенность, собственное мнение, силу, твоя гибкость уже не так умело подстраивается под обстоятельства. Восприятие реальности меняется, и ты постепенно теряешь себя, что чревато большими последствиями", – написала она.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Боржемська Марина (@uzelkova.marina)