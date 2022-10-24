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24 октября, 2022
 
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"Ваше тело скажет вам спасибо". Марина Боржемская рассказала, сколько времени нужно уделять тренировкам

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Марина Боржемская считает, что тренировки переносить не стоит
Марина Боржемская считает, что тренировки переносить не стоит
Фото: uzelkova.marina

Бывшая жена украинского боксера Вячеслава Узелкова, украинский фитнес-тренер Марина Боржемская на своей странице в Instagram 24 октября рассказала подписчикам, сколько времени в неделю нужно уделять тренировкам.

"Физические нагрузки нам необходимы. Особенно тем, у кого малоподвижный образ жизни. Вы ведь не переносите прием пищи на следующую неделю? Вот и с тренировкой так делать не нужно. Возьмите за правило тренироваться хотя бы несколько раз в неделю, и ваше тело скажет вам спасибо. Также вы станете здоровее, выносливее и сильнее!" – написала Боржемская.

Контекст:

Марина Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. До войны она была экспертом программы на СТБ "Все буде добре" и тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале.

Сейчас она проводит в Instagram дистанционные марафоны по похудению, а также рассказывает подписчикам о правилах здорового питания.

В 2018 году Боржемская рассталась со своим мужем, боксером Вячеславом Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.

Теги: Марина Боржемская, Вячеслав Узелков, фитнес
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