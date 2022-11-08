"Сексуальность… Это энергия". 33-летняя Мишина снялась полностью в кожаной одежде

"Сексуальность… Это энергия. Сочетание высоких энергофизических качеств. Это о свободном безграничном сознании, умении управлять собой, любить себя и создавать правильное и спокойное отношение к жизни. Здесь нет места отрицанию своей природы. И слишком ошибочно думать, что сексуальность принадлежит исключительно коротким юбкам. Та глубина, которая скрывается за этим словом, способна управлять миром, людьми и состояниями. Учусь", – написала она.

Мишина в ролике предстала в кожаных брюках, топе и высоких перчатках. Актриса показала, как позирует перед камерой.