"Сексуальность… Это энергия". 33-летняя Мишина снялась полностью в кожаной одежде

"Сексуальность… Это энергия. Сочетание высоких энергофизических качеств. Это о свободном безграничном сознании, умении управлять собой, любить себя и создавать правильное и спокойное отношение к жизни. Здесь нет места отрицанию своей природы. И слишком ошибочно думать, что сексуальность принадлежит исключительно коротким юбкам. Та глубина, которая скрывается за этим словом, способна управлять миром, людьми и состояниями. Учусь", – написала она.
Мишина в ролике предстала в кожаных брюках, топе и высоких перчатках. Актриса показала, как позирует перед камерой.
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Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова. В 2019-м актриса стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. В 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.
Актриса одна воспитывает своего девятилетнего сына Платона. Известно, что его отца зовут Александр, но фамилию этого мужчины Мишина не разглашает.
В конце апреля она вместе с сыном уехала в Бельгию. 21 июля актриса разместила в Instagram пост, в котором указала локацией Киев.