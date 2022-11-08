Жена переехавшего в Германию с семьей Бабкина показала праздник по случаю дня его рождения

"Наш праздничный пикничок. За здоровье! За победу! И за то, чтобы следующий день рождения Сергея Бабкина отметить в Харькове", – написала она.

На фото запечатлены дети Бабкиных и мать Снежаны – теща музыканта.

7 ноября Бабкину исполнилось 44 года.

Контекст:

После начала войны Бабкин с семьей уехал из Харькова сперва в Днепр, а затем – в Германию. По словам артиста, он вернется в Украину после победы над российскими оккупантами.

Бабкин выступает за границей с концертами. Артист на своей странице в Instagram сообщил, что вырученные от выступлений деньги передает Харькову, в частности "людям, которые пострадали от войны".

Бабкин вместе с женой Снежаной Бабкиной воспитывает троих детей: Артура (2007), Веселину (2010) и Елисея (2019). Артур – сын Снежаны Бабкиной от предыдущих отношений. У Бабкина есть сын Илья, который живет с первой женой музыканта.