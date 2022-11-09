"Все это очень жалко выглядит". 46-летняя Волочкова показала застолье и свою именную лепешку

"Прекрасным был вчерашний вечер! Я очень люблю приятные и неожиданные сюрпризы от достойных мужчин. Романтика украшает жизнь! И ее много не бывает! Лепешку со своей фамилией из тмина я забрала домой", – написала она.

На фото балерина показала морепродукты, бокалы с игристым вином и лепешку, на которой написано "Волочкова".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Пользователи сети пристыдили балерину.

"Все так неестественно, тошнит", – прокомментировала подписчица olgavaldman.

"Как-то все это очень жалко выглядит – выпрошенно, напоказ", – отметила dnevniki4.