"Все это очень жалко выглядит". 46-летняя Волочкова показала застолье и свою именную лепешку

"Прекрасным был вчерашний вечер! Я очень люблю приятные и неожиданные сюрпризы от достойных мужчин. Романтика украшает жизнь! И ее много не бывает! Лепешку со своей фамилией из тмина я забрала домой", – написала она.
На фото балерина показала морепродукты, бокалы с игристым вином и лепешку, на которой написано "Волочкова".
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Пользователи сети пристыдили балерину.
"Все так неестественно, тошнит", – прокомментировала подписчица olgavaldman.
"Как-то все это очень жалко выглядит – выпрошенно, напоказ", – отметила dnevniki4.
Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.
После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.
Волочкова поддерживает войну РФ против Украины.