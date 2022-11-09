Бульвар Шоубиз
 
09 ноября, 2022
 
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"Все это очень жалко выглядит". 46-летняя Волочкова показала застолье и свою именную лепешку

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Волочкова опозорилась в сети
Волочкова опозорилась в сети
Скринот: super / YouTube

46-летняя российская балерина Анастасия Волочкова 9 ноября опубликовала в Instagram снимки, на которых показала накрытый якобы для нее стол.

"Прекрасным был вчерашний вечер! Я очень люблю приятные и неожиданные сюрпризы от достойных мужчин. Романтика украшает жизнь! И ее много не бывает! Лепешку со своей фамилией из тмина я забрала домой", – написала она.

На фото балерина показала морепродукты, бокалы с игристым вином и лепешку, на которой написано "Волочкова".

Пользователи сети пристыдили балерину.

"Все так неестественно, тошнит", – прокомментировала подписчица olgavaldman.

"Как-то все это очень жалко выглядит – выпрошенно, напоказ", – отметила dnevniki4.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Волочкова поддерживает войну РФ против Украины.

Теги: Россия, алкоголь, Анастасия Волочкова, балерина, фото, застолье
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