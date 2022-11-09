Бульвар Шоубиз
 
09 ноября, 2022
 
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"Два зуба поменяю". Великий снял пародию на россиянку, которая отправила "два сына" на войну

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Великий в образе россиянки: Два новых нарожаю
Великий в образе россиянки: Два новых нарожаю
Скриншот: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube

Украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Великий на своем YouTube-канале 6 ноября опубликовал ролик, в котором показал пародию на россиянку, радостно сообщившую, что ее сыновья уходят на войну.

"Пародия на интервью с одной из российских матерей, которая довольно позитивно провожала своих двух сыновей в Украину. Вспоминается прекрасная фраза "умом Россию не понять", – подписал ролик Великий.

Актер предстал в видео берете и пальто на фоне поезда.

"Два сына провожаю. [...] Если с ними что-то случится, два новых нарожаю. У нас фамилия Ивановы – будет два новых Ивановых", – сказала "россиянка", отметив, что третий раз "два сына" провожает, так как у нее было шестеро детей.

Великий в образе россиянки рассказал, на что она потратила две выплаты за мобилизованных сыновей.

"Два зуба поменяю. А остальные уже потратили. Дрова купили деревянные, чтобы зимой печку топить. У нас в деревне только так и топят. Газ не провели – обещали, два года ожидаю", – сказал актер в образе жительницы России. 

Героиня ролика призналась, что провожает сыновей без мужа, так как тот провалился в туалет и она ему прямо туда спустила тарелку борща.

ВИДЕО
Видео: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube

Оригинал видео разместили на YouTube-канале "Шоубісики".

ВИДЕО
Видео: Шоубісики / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Юрий Великий родился 5 июня 1980 года, в студии "Квартал 95" работает с 2009 года. Он бывший участник дуэта "Братья Шумахеры". Известен как пародист президента Украины Владимира Зеленского.

Теги: Россия, Украина, война, видео, актер, война России против Украины, Юрий Великий, ролик, россияне
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