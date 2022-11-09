  "Два зуба поменяю". Великий снял пародию на россиянку, которая отправила "два сына" на войну

"Пародия на интервью с одной из российских матерей, которая довольно позитивно провожала своих двух сыновей в Украину. Вспоминается прекрасная фраза "умом Россию не понять", – подписал ролик Великий.
Актер предстал в видео берете и пальто на фоне поезда.
"Два сына провожаю. [...] Если с ними что-то случится, два новых нарожаю. У нас фамилия Ивановы – будет два новых Ивановых", – сказала "россиянка", отметив, что третий раз "два сына" провожает, так как у нее было шестеро детей.
Великий в образе россиянки рассказал, на что она потратила две выплаты за мобилизованных сыновей.
"Два зуба поменяю. А остальные уже потратили. Дрова купили деревянные, чтобы зимой печку топить. У нас в деревне только так и топят. Газ не провели – обещали, два года ожидаю", – сказал актер в образе жительницы России.
Героиня ролика призналась, что провожает сыновей без мужа, так как тот провалился в туалет и она ему прямо туда спустила тарелку борща.
Оригинал видео разместили на YouTube-канале "Шоубісики".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Юрий Великий родился 5 июня 1980 года, в студии "Квартал 95" работает с 2009 года. Он бывший участник дуэта "Братья Шумахеры". Известен как пародист президента Украины Владимира Зеленского.