  "С тепловизорами им будет тепло". Великий снял пародию на россиянку, решившую помочь оккупантам

Великий в образе россиянки: Собираем деньги на дроны, чтобы наши ребята могли дронить на передке Скриншот: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube

"Мы помогаем нашим ребятам, российским военным, собрать на тепловизоры. Они просто мерзнут, а с тепловизорами ребятам явно будет тепло. Плюс с тепловизорами они смогут что-то посмотреть – Соловьева, там", – отметил Великий в образе россиянки.

Великий в образе блогерши отметил, что у нее есть список необходимых оккупантам вещей.

"Еще нашим ребятам очень нужны дроны. Оно и понятно. Они там давно без женщин, поэтому собираем деньги на дроны, чтобы они могли дронить на передке. Если соберем больше денежки, то, кроме передка, еще и на задок ребятам отправим. Им же на задке наверняка тоже хочется подронить", – заявил Великий.

Также он от имени российской блогерши заявил, что ее друзья собирают деньги на новую партию иранских дронов "Кикабидзе" и на приборы ночного видения.

"Если останутся денежки, то докупим еще приборы утреннего, дневного и вечернего видения. Поймите, нашим ребятам нужно видеть круглосуточно", – сказал он.

Также блогерша отметила, что "еще нужны "бакалавры", которые на голову надеваются, средства "гиены" и квадрокоптеры, чтобы "коптить квадратную рыбу", а также "качественное дерьмобелье".

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Видео: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube

Видео россиянки, собирающей деньги на тепловизоры, "чтобы согреться", опубликовали 23 октября на YouTube-канале "Шевченків край".

ВИДЕО

Видео: Шевченків край / YouTube