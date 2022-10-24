Бульвар Шоубиз
 
24 октября, 2022
 
Новости

"С тепловизорами им будет тепло". Великий снял пародию на россиянку, решившую помочь оккупантам

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Великий в образе россиянки: Собираем деньги на дроны, чтобы наши ребята могли дронить на передке
Великий в образе россиянки: Собираем деньги на дроны, чтобы наши ребята могли дронить на передке
Скриншот: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube

Украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Великий на своем YouTube-канале 23 октября опубликовал ролик, в котором показал пародию на россиянку, которая заявила, что тепловизоры помогут оккупантам на фронте согреться.

"Мы помогаем нашим ребятам, российским военным, собрать на тепловизоры. Они просто мерзнут, а с тепловизорами ребятам явно будет тепло. Плюс с тепловизорами они смогут что-то посмотреть – Соловьева, там", – отметил Великий в образе россиянки.

Великий в образе блогерши отметил, что у нее есть список необходимых оккупантам вещей.

"Еще нашим ребятам очень нужны дроны. Оно и понятно. Они там давно без женщин, поэтому собираем деньги на дроны, чтобы они могли дронить на передке. Если соберем больше денежки, то, кроме передка, еще и на задок ребятам отправим. Им же на задке наверняка тоже хочется подронить", – заявил Великий.

Также он от имени российской блогерши заявил, что ее друзья собирают деньги на новую партию иранских дронов "Кикабидзе" и на приборы ночного видения.

"Если останутся денежки, то докупим еще приборы утреннего, дневного и вечернего видения. Поймите, нашим ребятам нужно видеть круглосуточно", – сказал он.

Также блогерша отметила, что "еще нужны "бакалавры", которые на голову надеваются, средства "гиены" и квадрокоптеры, чтобы "коптить квадратную рыбу", а также "качественное дерьмобелье".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube

Видео россиянки, собирающей деньги на тепловизоры, "чтобы согреться", опубликовали 23 октября на YouTube-канале "Шевченків край". 

ВИДЕО
Видео: Шевченків край / YouTube
Контекст:

Военные тепловизоры – это приборы, с помощью которых военнослужащие могут вовремя увидеть врага из-за плохой видимости и бороться с диверсантами в населенных пунктах.

Юрий Великий родился 5 июня 1980 года. В студии "Квартал 95" работает с 2009 года. Он бывший участник дуэта "Братья Шумахеры". Известен как пародист президента Украины Владимира Зеленского.

Теги: Россия, Украина, военные, YouTube, диверсанты, деньги, видео, блогеры, Юрий Великий, блогер, ролик, россияне, тепловизор
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