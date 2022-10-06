"Трусишки спадают?", "До блевотни уже этот шпагат". 46-летняя Волочкова опозорилась верхом на купели

"Холодная купель – неизменный атрибут моей жизни и восстановления сил!" – написала она.

Волочкова села в поперечном шпагате верхом на купели.

Балерину в сети пристыдили ее подписчики.

"Трусишки спадают?" – спросила chelebey777.

"Вот, до блевотни уже этот шпагат", – заявила uliya_nigmatulina.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Волочкова поддерживает войну РФ против Украины.