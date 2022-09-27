"Ужас", "Как умалишенная". Волочкова возмутила сеть снимками в свадебном платье

Волочкова позировала в белом мини-платье с прозрачным шлейфом и в розовом парике. Балерина отметила, что образ для нее создала стилист Елена Голицына.

"Я тут такая смешная! Это платье Vivienne Westwood. Я была знакома с ней еще во время моей жизни в Лондоне. После моей премьеры с Английским национальным балетом в Королевском Альберт Холле она подарила мне красивейший корсет пудрового цвета и черную длинную юбку. А после мы подружились", – написала Волочкова.

Балерина отметила, что 70-летняя на тот момент Вествуд не смогла забрать подаренные ей Волочковой цветы, поскольку приехала на велосипеде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Фотографу браво, сами фото отличные. Но Настя на фото – как умалишенная", – заявила подписчица simonova0606.

"Ужас", – написала kolchevd.