Волочкова позировала в белом мини-платье с прозрачным шлейфом и в розовом парике. Балерина отметила, что образ для нее создала стилист Елена Голицына.
"Я тут такая смешная! Это платье Vivienne Westwood. Я была знакома с ней еще во время моей жизни в Лондоне. После моей премьеры с Английским национальным балетом в Королевском Альберт Холле она подарила мне красивейший корсет пудрового цвета и черную длинную юбку. А после мы подружились", – написала Волочкова.
Балерина отметила, что 70-летняя на тот момент Вествуд не смогла забрать подаренные ей Волочковой цветы, поскольку приехала на велосипеде.
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"Фотографу браво, сами фото отличные. Но Настя на фото – как умалишенная", – заявила подписчица simonova0606.
"Ужас", – написала kolchevd.
Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.
После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.
Волочкова поддерживает войну РФ против Украины.