"Ноги, как лапы у птеродактиля", "Смотреть такое неприятно". Волочкова возмутила сеть своим новым роликом

"Приятные моменты после репетиции", – написала она.

Волочкова крупным планом показала пальцы ног.

"Как она не понимает, что смотреть такое неприятно?" – прокомментировала подписчица tatjana8814.

"Ноги, как лапы у птеродактиля. Зачем выставлять?" – написала pamela05631.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Волочкова поддерживает войну РФ против Украины.