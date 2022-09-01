"От ногтей меня физически тошнит", "О боже, нет!" 19-летняя дочь Мосс показала свой педикюр

Лила Мосс: Честь быть сфотографированной Жонг Лин для журнала Perfect Фото: lilamoss / Instagram

"Честь быть сфотографированной Жонг Лин для журнала Perfect", – написала она.

Лила Мосс показала свои ноги с красным лаком на длинных острых ногтях, а также свой портрет с вишнями, проколотыми иглами, которые она держала во рту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lila Grace (@lilamoss)

"Боже, от ногтей меня физически тошнит", – прокомментировала подписчица laramarchiori__.

"О боже, нет!" – написала ohvaleg.