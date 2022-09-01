"От ногтей меня физически тошнит", "О боже, нет!" 19-летняя дочь Мосс показала свой педикюр

"Честь быть сфотографированной Жонг Лин для журнала Perfect", – написала она.
Лила Мосс показала свои ноги с красным лаком на длинных острых ногтях, а также свой портрет с вишнями, проколотыми иглами, которые она держала во рту.
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"Боже, от ногтей меня физически тошнит", – прокомментировала подписчица laramarchiori__.
"О боже, нет!" – написала ohvaleg.
Лила Мосс родилась 29 сентября 2002 года. Ее отец – сооснователь и главный редактор британского издания Dazed & Confused Джефферсон Хэк. Мосс и Хэк расстались, когда дочери исполнилось два года.
В мае 2020 года Лила на своей странице в Instagram анонсировала выход нового номера американского журнала мод V Magazine со своим фото на обложке, а в октябре дебютировала на подиуме в качестве модели. Она сотрудничала с такими брендами, как Fendi и Versace. В феврале 2021 года Лила Мосс украсила обложку японского Vogue.