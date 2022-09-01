49-летняя Клум засветила зону декольте. Фото. Видео

Клум выбрала наряд, подчеркивающий зону декольте. Она позировала в студии шоу America's Got Talent, судьей которого является.

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Также модель показала фигуру со всех сторон, покрутившись перед камерой.

"America's Got Talent начинается через 10 минут", – написала она.

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Контекст:

America's Got Talent выходит на американском канале NBC с 2006 года. В 2022 году стартовал 17-й сезон.

1 июня 2022 года Клум исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет.