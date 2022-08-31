Бульвар Шоубиз
 
31 августа, 2022
 
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"Отличные танцевальные движения". В сети показали танец Рианны в боди, снятый с нижнего ракурса

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Рианна стала матерью в мае 2022 года
Рианна стала матерью в мае 2022 года
Фото: rihannaofficlal / Instagram

На официальной фан-странице американской певицы Рианны в Instagram 29 августа обнародовали ее архивное видео, снятое на одном из концертов.

Рианна предстала в белом боди, ботфортах и плаще. Она станцевала на прозрачной поверхности. Видео сняли с нижнего ракурса. Его можно посмотреть по ссылке: https://www.instagram.com/p/ChzpZ5ro8mW/.

"Лучшая", – написал sharon.s942.

"Отличные танцевальные движения", – прокомментировал savannahvillagerfan.

Контекст:

31 января американский таблоид People сообщил, что Рианна беременна, и разместил фото знаменитости с округлившимся животом. В публикации отмечается, что снимки были сделаны, когда артистка в минувшие выходные гуляла по улицам Нью-Йорка в компании своего бойфренда, рэпера Asap Rocky.

3 февраля певица подтвердила, что ждет ребенка. 13 мая она впервые стала матерью.

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.

Теги: концерт, видео, Рианна, певица, фото, танец
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