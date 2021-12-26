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26 декабря, 2021
 
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"Милая, уютная, домашняя". В сети появилось новое фото 45-летней Земфиры

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В конце февраля Земфира выступит с двумя сольными концертами
В конце февраля Земфира выступит с двумя сольными концертами
Фото: zemfiralive / Instagram

Российская певица Земфира 24 декабря выложила в Instagram свое новое фото и анонсировала ближайшие сольные концерты, которые пройдут 24 и 26 февраля в Москве. В подписи к фото 45-летняя певица указала, что уже сформировала плейлист выступления.

"Приветствую! Спасибо за доверие, каждый раз удивляюсь, когда такое происходит. Плейлист готов, начинаю готовиться. Со всеми наступающими праздниками! Встретимся в феврале", – написала Земфира.

Ее пост набрал больше 125 тыс. лайков.

"Господи, какая красивая Земфира", – прокомментировал фото vityaivanov.

"Прекрасна, глаз не оторвать. Такая милая, уютная, домашняя. Атмосферность зашкаливает!" – восхитилась lenafromsaintp.

Контекст:

Земфира Рамазанова, больше известная как Земфира, родилась в 1976 году в Уфе. В 1998-м переехала в Москву, где со своей группой "Zемфира" начала работу над первым студийным альбомом. Он вышел год спустя и сделал ее знаменитой.

Всего дискография певицы насчитывает семь альбомов, последний – "Бордерлайн" – вышел в феврале 2021 года.

Теги: Земфира, концерт, певица, фото
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