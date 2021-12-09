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09 декабря, 2021
 
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Суд отклонил иск Земфиры к Гришковцу, который назвал ее "наркоманкой, вытаскивающей наркотические кошмары"

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Земфира требовала взыскать с Гришковца 1,5 млн руб. чуть больше 560 тыс. грн
Земфира требовала взыскать с Гришковца 1,5 млн руб. – чуть больше 560 тыс. грн
Фото: zemfiralive / Instagram

Останкинский суд Москвы отклонил иск о защите чести и достоинства, который российская певица Земфира подала к писателю и драматургу Евгению Гришковцу. Об этом 8 декабря сообщило агентство ТАСС.

В своем исковом заявлении певица требовала взыскать с Гришковца 1,5 млн руб. (чуть больше 560 тыс. грн) за то, что тот в мае 2021 года в эфире телеканала "Дождь" назвал ее "наркоманкой, которая вытаскивает наркотические кошмары и весь этот свой наркотический эгоизм".

В иске Земфире подчеркивалось, что слова Гришковца негативно повлияли на ее репутацию и на отношение к ней близких, друзей и поклонников. "Моральный вред выразился в причиненных физических и нравственных страданиях, необходимостью оправдываться перед друзьями, знакомыми и другими людьми. В результате Рамазанова З.Т. стала страдать бессонницей, появились нервные срывы", – подчеркивалось в исковом заявлении.

Изначально иск был подан в Центральный районный суд Калининграда, но его вернули в связи с неподсудностью.

В июне Гришковец публично извинился перед Земфирой, а также подчеркнул, что иск певицы стал для него неприятной новостью.

Контекст:

Земфира Рамазанова, больше известная как Земфира, родилась в 1976 году в Уфе. В 1998-м переехала в Москву, где со своей группой "Zемфира" начала работу над первым студийным альбомом. Он вышел год спустя и сделал ее знаменитой. Всего дискография певицы насчитывает семь альбомов, последний – "Бордерлайн" – вышел в феврале 2021 года.

Евгений Гришковец родился в 1967 году в Кемерово, окончил филологический факультет местного госуниверситета. В 1998 году переехал в Калининград. В этом же году состоялась премьера его моноспектакля "Как я съел собаку", который принес ему популярность. Среди других работ писателя и драматурга – пьесы "ОдноврЕмЕнно", "По По", "Дредноуты", "Город".

Теги: Земфира, Евгений Гришковец, певица, писатель, иск, суд
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