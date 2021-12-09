Суд отклонил иск Земфиры к Гришковцу, который назвал ее "наркоманкой, вытаскивающей наркотические кошмары"

В своем исковом заявлении певица требовала взыскать с Гришковца 1,5 млн руб. (чуть больше 560 тыс. грн) за то, что тот в мае 2021 года в эфире телеканала "Дождь" назвал ее "наркоманкой, которая вытаскивает наркотические кошмары и весь этот свой наркотический эгоизм".

В иске Земфире подчеркивалось, что слова Гришковца негативно повлияли на ее репутацию и на отношение к ней близких, друзей и поклонников. "Моральный вред выразился в причиненных физических и нравственных страданиях, необходимостью оправдываться перед друзьями, знакомыми и другими людьми. В результате Рамазанова З.Т. стала страдать бессонницей, появились нервные срывы", – подчеркивалось в исковом заявлении.

Изначально иск был подан в Центральный районный суд Калининграда, но его вернули в связи с неподсудностью.

В июне Гришковец публично извинился перед Земфирой, а также подчеркнул, что иск певицы стал для него неприятной новостью.