"Честно признаться, я больше ничего не хочу – ни концертов, ничего". Земфира заявила, что пандемия уничтожила ее профессию

"Времена, конечно, темные – абсолютно ничего не понятно. Предлагающие мне сыграть онлайн – за чей счет, господа? Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу – ни концертов, ничего", – заявила она.
Земфира подчеркнула, что устала работать вхолостую – по словам певицы, она провела много репетиций с музыкантами, но из-за пандемии у нее нет выступлений.
"В этом году не было ни одного концерта, и теперь вот сорвалось выступление в Испании. Играть онлайн-концерт для двух сознательных и двадцати пиратов я не готова", – призналась артистка.
Она отметила, что продолжит писать песни, но "в концерты больше не верит".
Земфира родилась в 1976 году в Уфе. Она стала известна как исполнительница песен "Ариведерчи", "Ромашки", "Искала", "Прогулка", "Мы разбиваемся". В апреле 2020 года певица сообщила, что работает над новым альбом.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.