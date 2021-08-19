"Честно признаться, я больше ничего не хочу – ни концертов, ничего". Земфира заявила, что пандемия уничтожила ее профессию

"Времена, конечно, темные – абсолютно ничего не понятно. Предлагающие мне сыграть онлайн – за чей счет, господа? Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу – ни концертов, ничего", – заявила она.

Земфира подчеркнула, что устала работать вхолостую – по словам певицы, она провела много репетиций с музыкантами, но из-за пандемии у нее нет выступлений.

"В этом году не было ни одного концерта, и теперь вот сорвалось выступление в Испании. Играть онлайн-концерт для двух сознательных и двадцати пиратов я не готова", – призналась артистка.

Она отметила, что продолжит писать песни, но "в концерты больше не верит".

Скриншот: zemfiralive / Instagram