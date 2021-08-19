Бульвар Шоубиз
 
19 августа, 2021
 
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"Честно признаться, я больше ничего не хочу – ни концертов, ничего". Земфира заявила, что пандемия уничтожила ее профессию

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Земфира: Предлагающие мне сыграть онлайн за чей счет, господа?
Земфира: Предлагающие мне сыграть онлайн – за чей счет, господа?
Фото: zemfiralive / Instagram

Российская певица Земфира 18 августа в Instagram Stories разместила заявление, в котором сообщила, что больше не хочет выступать с концертами.

"Времена, конечно, темные – абсолютно ничего не понятно. Предлагающие мне сыграть онлайн – за чей счет, господа? Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу – ни концертов, ничего",  – заявила она.

Земфира подчеркнула, что устала работать вхолостую – по словам певицы, она провела много репетиций с музыкантами, но из-за пандемии у нее нет выступлений.

"В этом году не было ни одного концерта, и теперь вот сорвалось выступление в Испании. Играть онлайн-концерт для двух сознательных и двадцати пиратов я не готова", – призналась артистка.

Она отметила, что продолжит писать песни, но "в концерты больше не верит".

Скриншот: zemfiralive / Instagram
Скриншот: zemfiralive / Instagram

Контекст:

Земфира родилась в 1976 году в Уфе. Она стала известна как исполнительница песен "Ариведерчи", "Ромашки", "Искала", "Прогулка", "Мы разбиваемся". В апреле 2020 года певица сообщила, что работает над новым альбом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Испания, Земфира, концерт, певица, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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