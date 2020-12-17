"Земфира". Фаны Литвиновой разглядели в ее новом рисунке подругу режиссера

По мнению поклонников российского режиссера и актрисы Ренаты Литвиновой, на ее абстрактном портрете запечатлена певица Земфира.

Литвинова: Все не так драматично Фото: renatalitvinovaofficiall / Instagram

Российский режиссер и актриса Рената Литвинова обнародовала в Instagram рисунок. Это изображение человека, сделанное красными чернилами.

"Сижу дома, собираю елку, варю шиповник, кормлю голубей снаружи, кота внутри, прислушиваюсь, все не так драматично", – Литвинова рассказала, чем занимается, находясь на самоизоляции в связи с заражением коронавирусом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

"Интересно, я один увидел Земфиру?" – спросил подписчик teoetc.

"Не один", – ответила ему masha_lyapina_.

"Да. Земфира", – написала anastasiiakalandarova.

Ренату Литвинову и Земфиру связывают многолетние отношения. Певица и актриса не комментируют характер своей связи.

О заражении Литвиновой коронавирусом стало известно 7 декабря. Земфира болела COVID-19 в конце октября.

Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Она играла в таких фильмах, как "Увлеченья", "Три истории", "Право на выбор", "Небо. Самолет. Девушка", "Мне не больно", в сериале "Граница. Таежный роман". Ее режиссерские работы – ленты "Нет смерти для меня", "Богиня: как я полюбила", "Зеленый театр в Земфире", "Крокус/Стрелка", "Последняя сказка Риты", "Петербург. Только по любви".

Земфира родилась 26 августа 1976 года в Уфе. В дискографии певицы шесть студийных и три концертных альбома.