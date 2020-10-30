Литвинова прокомментировала состояние Земфиры, заразившейся коронавирусом

Российская актриса Рената Литвинова рассказала подписчикам о самочувствии певицы Земфиры спустя несколько дней после того, как стало известно о ее заражении коронавирусом.

Российская актриса Рената Литвинова 30 октября в Facebook заявила, что певица Земфира чувствует себя хорошо.

"Земфира передает всем привет и чувствует себя хорошо", – написала она.

Актриса использовала в публикации хештег "оставайтесь дома".

О том, что Земфира заразилась коронавирусом, 27 октября сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, 26 октября Земфира получила положительные результаты теста на коронавирус и проходит лечение дома, выполняя рекомендации врачей. Сама певица тогда не прокомментировала эту информацию.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Количество случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире по состоянию на утро 30 октября превысило 45 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.

В России количество заболевших составляет около 1,6 млн человек, умерли – 27,4 тыс.