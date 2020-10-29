"Богиня и ангелочек". Литвинова показала архивное фото с дочерью

Российская телеведущая Рената Литвинова обнародовала семейный снимок с дочерью Ульяной.

53-летняя российская телеведущая Рената Литвинова опубликовала в Instagram черно-белое архивное фото с маленькой дочерью Ульяной, которой сейчас 19 лет.

"Моя Ульяна и я", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Моя Ульяна и я ) Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) 29 Окт 2020 в 2:26 PDT

"Богиня и ангелочек", – написала подписчица tanyasha75.

Ульяна – дочь Литвиновой от бизнесмена Леонида Добровского, с которым она прожила пять лет. Она родилась 26 июля 2001 года.

Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Она играла в таких фильмах, как "Увлеченья", "Три истории", "Право на выбор", "Мне не больно", в сериале "Граница. Таежный роман", "Небо. Самолет. Девушка". Ее режиссерские работы – ленты "Нет смерти для меня", "Богиня: Как я полюбила", "Зеленый театр в Земфире", "Крокус/Стрелка", "Последняя сказка Риты", "Петербург. Только по любви".