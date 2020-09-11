"Гламурный джокер". Литвинова показала фото с зелеными волосами

Российская телеведущая Рената Литвинова показала эксперименты со стилем.

Российская телеведущая Рената Литвинова показала в Instagram фото с зелеными волосами.

"Теперь мой новый образ", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Теперь мой новый образ @tuponogova_volkova @rbc.style - завтра! Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) 10 Сен 2020 в 12:08 PDT

"Джокер Литвинова", – прокомментировала подписчица annasapova1991.

"Гламурный джокер", – ответила ей easytravel_ns.

Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Она играла в таких фильмах, как "Увлеченья", "Три истории", "Право на выбор", "Мне не больно", в сериале "Граница. Таежный роман", "Небо. Самолет. Девушка". Ее режиссерские работы – ленты "Нет смерти для меня", "Богиня: Как я полюбила", "Зеленый театр в Земфире", "Крокус/Стрелка", "Последняя сказка Риты", "Петербург. Только по любви".