Литвинова показала Земфиру без белья в ее день рождения

Российский режиссер и актриса Рената Литвинова поздравила с днем рождения свою подругу, певицу Земфиру.

Российский режиссер и актриса Рената Литвинова обнародовала в Instagram эпизод клипа певицы Земфиры на композицию "Не бери в голову".

В ролике Земфира появляется в кадре без бюстгальтера, прикрыв грудь руками.

"Не бери себе в голову, Земфира, не бери,

Прогоняй ностальгию мимо дымом в потолок,

И не трогай телефон и заусенца. Ты же можешь, я-то знаю.

Кроме счастья, есть зима, простуды, просто невезение.

В воскресенье ты же будешь улыбаться и казаться,

Между прочим, лучше всех", – поет Земфира.

"Земфира – великая антиматерия, пришелец, вспышка! С днем рождения! Будь вечной!" – написала Литвинова 26 августа.

Земфире исполнилось 44 года. Она родилась 26 августа 1976 года в Уфе. В дискографии певицы шесть студийных и три концертных альбома.

Ренату Литвинову и Земфиру связывают многолетние отношения. Певица и актриса не комментируют характер своей связи.

Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Она играла в таких фильмах, как "Увлеченья", "Три истории", "Право на выбор", "Небо. Самолет. Девушка", "Мне не больно", в сериале "Граница. Таежный роман". Ее режиссерские работы – ленты "Нет смерти для меня", "Богиня: как я полюбила", "Зеленый театр в Земфире", "Крокус/Стрелка", "Последняя сказка Риты", "Петербург. Только по любви".