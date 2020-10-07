"Две богини, две королевы!". Литвинова позировала с 19-летней дочерью

53-летняя российская телеведущая Рената Литвинова показала в Instagram фото, сделанные для издания "Собака". Она позировала на маяке и возле него со своей 19-летней дочерью Ульяной.
"Накануне выхода нашего фильма "Северный ветер" и нового спектакля во МХТ имени Чехова "Звезда вашего периода" вышла сверхконцептуальная съемка и интервью в любимой питерской "Собака", – написала Литвинова.
Съемка проходила в Кронштадте.
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Накануне выхода нашего фильма «Северныи * ветер» и нового спектакля во МХТ им.Чехова «Звезда вашего периода» вышла сверхконцептуальная съе * мка и интервью в любимои * питерскои * @sobaka_ru Идея Яна Милорадовская @miloradovskaya, Ксения Гощицкая @xeniaxenia Фото Абдула Артуев @abdullartuev Дрон Михаил Поморцев @mihruck_air Визаж Евгения Ленц @eugenia_lenz Волосы Юлия Royteam @yulialogvinovamuah Стиль Эльмира Тулебаева @elleforelle Ассистент Елизавета Кольмина @mild_wild Координатор Маргарита Саратова @margaritasaratova, Лима Липа @bulochka_s_pereulochka_ Свет Skypoint @skypoint_studio
"Потрясающе красиво!" – написала подписчица tasha_nova_.
"Две богини, две королевы!" – прокомментировала nataliia.zhigacheva.
Ульяна – дочь Литвиновой от бизнесмена Леонида Добровского, с которым она прожила пять лет. Она родилась 26 июля 2001 года.
Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Она играла в таких фильмах, как "Увлеченья", "Три истории", "Право на выбор", "Мне не больно", в сериале "Граница. Таежный роман", "Небо. Самолет. Девушка". Ее режиссерские работы – ленты "Нет смерти для меня", "Богиня: Как я полюбила", "Зеленый театр в Земфире", "Крокус/Стрелка", "Последняя сказка Риты", "Петербург. Только по любви".
Релиз фильма "Северный ветер" намечен на 26 ноября 2020 года. Премьера спектакля "Звезда вашего периода" запланирована на февраль 2021 года.