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07 октября, 2020
 
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"Две богини, две королевы!". Литвинова позировала с 19-летней дочерью

Российская телеведущая Рената Литвинова показала фотосессию для журнала "Собака", в которой приняла участие со своей дочерью Ульяной.

Литвинова: Сверхконцептуальная съемка
Литвинова: Сверхконцептуальная съемка 
Фото: renatalitvinovaofficiall / Instagram

53-летняя российская телеведущая Рената Литвинова показала в Instagram фото, сделанные для издания "Собака". Она позировала на маяке и возле него со своей 19-летней дочерью Ульяной.

"Накануне выхода нашего фильма "Северный ветер" и нового спектакля во МХТ имени Чехова "Звезда вашего периода" вышла сверхконцептуальная съемка и интервью в любимой питерской "Собака", – написала Литвинова.

Съемка проходила в Кронштадте.

"Потрясающе красиво!" – написала подписчица tasha_nova_.

"Две богини, две королевы!" – прокомментировала nataliia.zhigacheva.

Ульяна – дочь Литвиновой от бизнесмена Леонида Добровского, с которым она прожила пять лет. Она родилась 26 июля 2001 года.

Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Она играла в таких фильмах, как "Увлеченья", "Три истории", "Право на выбор", "Мне не больно", в сериале "Граница. Таежный роман", "Небо. Самолет. Девушка". Ее режиссерские работы – ленты "Нет смерти для меня", "Богиня: Как я полюбила", "Зеленый театр в Земфире", "Крокус/Стрелка", "Последняя сказка Риты", "Петербург. Только по любви".

Релиз фильма "Северный ветер" намечен на 26 ноября 2020 года. Премьера спектакля "Звезда вашего периода" запланирована на февраль 2021 года.

Теги: театр, фильм, МХТ имени Чехова, фотосессия, Рината Литвинова, фото, Ульяна Добровская
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