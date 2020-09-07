На концерте Земфиры умер зритель

Медики в течение 10 минут пытались реанимировать зрителя, которому во время выступления российской певицы Земфиры стало плохо.

На концерте российской певицы Земфиры, который состоялся в Санкт-Петербурге 6 сентября, у одного из зрителей остановилось сердце, сообщает сайт 78.ru со ссылкой на информацию, полученную от представителей местных экстренных служб.

Врачи скорой помощи, которые дежурили на концерте певицы, в течение 10 минут пытались оказать пациенту помощь, но спасти ему жизнь не удалось. Реанимационная бригада, которая прибыла по вызову, констатировала у поклонника Земфиры остановку сердца, сообщает российский "Пятый канал".

Накануне концерта в Санкт-Петербурге певица обнародовала в микроблоге пост, в котором выразила надежду, что после выступления в этом городе "все образуется".

Земфира родилась в 1976 году в Уфе. Она стала известна как исполнительница песен "Ариведерчи", "Ромашки", "Искала", "Прогулка", "Мы разбиваемся".