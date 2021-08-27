"Инопланетяне среди нас!", "Такие волшебные женщины". Литвинова опубликовала селфи с Земфирой

"С днем рождения, Земфира!" – написала она.

"Инопланетяне среди нас!" – заявила подписчица iva.nova.

"Такие волшебные женщины… С днем рождения, Земфира!" – написала blbllittgh.

Литвинова также поделилась плейлистом любимой музыки Земфиры на Apple Music.

Контекст:

26 августа Земфире исполнилось 45 лет. В дискографии певицы шесть студийных и три концертных альбома.

Ренату Литвинову и Земфиру связывают многолетние отношения. Певица и актриса не комментируют характер своей связи.

Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Она играла в таких фильмах, как "Увлеченья", "Три истории", "Право на выбор", "Небо. Самолет. Девушка", "Мне не больно", в сериале "Граница. Таежный роман". Ее режиссерские работы – ленты "Нет смерти для меня", "Богиня: как я полюбила", "Зеленый театр в Земфире", "Крокус/Стрелка", "Последняя сказка Риты", "Петербург. Только по любви".