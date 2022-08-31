"Что за красота!" 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера

Лонгория: Невероятное время в Нью-Йорке Фото: evalongoria / Instagram

"Невероятное время в Нью-Йорке", – написала она.

Актриса отметила, что фото были сделаны накануне чемпионата США по теннису.

"Желаем удачи нашему партнеру и другу [испанской теннисистке] Гарбинье Мугурузе", – написала она. Спортсменка, облаченная в платье цвета фуксии, также запечатленана снимках.

Лонгория снялась в платье-жакете, застегнутом на одну пуговицу. Актриса не стала надевать под него бюстгальтер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria)

"Что за красота!" – прокомментировала подписчица _zariyah_kaze_.__.