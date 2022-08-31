"Что за красота!" 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера

"Невероятное время в Нью-Йорке", – написала она.
Актриса отметила, что фото были сделаны накануне чемпионата США по теннису.
"Желаем удачи нашему партнеру и другу [испанской теннисистке] Гарбинье Мугурузе", – написала она. Спортсменка, облаченная в платье цвета фуксии, также запечатленана снимках.
Лонгория снялась в платье-жакете, застегнутом на одну пуговицу. Актриса не стала надевать под него бюстгальтер.
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"Что за красота!" – прокомментировала подписчица _zariyah_kaze_.__.
Ева Лонгория наиболее широко известна по роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки" (2004–2012).
Также она снялась в фильмах "Девушка моих кошмаров", "Невеста с того света", "Низшее образование", "Нет мужчин – нет проблем", "Кристиада", "Дора и Затерянный город".