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31 августа, 2022
 
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"Что за красота!" 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера

Лонгория: Невероятное время в Нью-Йорке
Лонгория: Невероятное время в Нью-Йорке
Фото: evalongoria / Instagram

47-летняя американская актриса и режиссер Ева Лонгория 29 августа разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена в баре.

"Невероятное время в Нью-Йорке", – написала она.

Актриса отметила, что фото были сделаны накануне чемпионата США по теннису.

"Желаем удачи нашему партнеру и другу [испанской теннисистке] Гарбинье Мугурузе", – написала она. Спортсменка, облаченная в платье цвета фуксии, также запечатленана снимках.

Лонгория снялась в платье-жакете, застегнутом на одну пуговицу. Актриса не стала надевать под него бюстгальтер.

"Что за красота!" – прокомментировала подписчица _zariyah_kaze_.__.

Контекст:

Ева Лонгория наиболее широко известна по роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки" (2004–2012).

Также она снялась в фильмах "Девушка моих кошмаров", "Невеста с того света", "Низшее образование", "Нет мужчин – нет проблем", "Кристиада", "Дора и Затерянный город".

Теги: платье, Ева Лонгория, актриса, фото, грудь, бюстгальтер, декольте
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