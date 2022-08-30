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30 августа, 2022
 
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"Вау, горячо!", "Кукла Барби". 41-летняя Кардашян показала фигуру со всех сторон

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Кардашян: Баленси Барби
Кардашян: Баленси Барби
Фото: kimkardashian / Instagram

41-летняя американская модель Ким Кардашян 29 августа опубликовала в Instagram ролик, для которого позировала в мини-платье с ассиметричным верхом.

"Баленси Барби", – написала она.

Кардашян покрутилась перед камерой, демонстрируя фигуру со всех сторон.

Образ она дополнила миниатюрной сумочкой и сабо на каблуках. Модель предстала с высоко поднятыми волосами.

"Кукла Барби", – отметила подписчица shivakshi._07.

"Вау, горячо!" – написал sampikar. 

Контекст:

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян".

Модель выпустила семь именных ароматов. У нее есть именные бренды косметики и белья.

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

Теги: платье, фигура, Ким Кардашян, модель, реалити-шоу, ролик, каблуки
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