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19 февраля, 2021
 
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Дочь Мосс в мини-платье снялась для обложки японского глянца

Дочь британской супермодели Кейт Мосс, 18-летняя Лила Мосс, во время фотосессии для японского издания позировала в наряде, созданном японским дизайнером Томо Коизуми вместе с итальянским брендом Эмилио Пуччи.

Кейт Мосс родила дочь в 2002 году
Кейт Мосс родила дочь в 2002 году
Фото: lilamoss / Instagram

Дочь британской супермодели Кейт Мосс, 18-летняя Лила Мосс, снялась для обложки японского глянцевого издания Vogue. Об этом она написала 19 февраля в Instagram, обнародовав фото обложки.

На снимке дочь Мосс запечатлена в мини-платье, созданном японским дизайнером Томо Коизуми вместе с итальянским брендом Эмилио Пуччи.

Британская модель Кейт Мосс родила дочь Лилу в сентябре 2002 года. Отец Лилы – издатель Джефферсон Хэк. Пара рассталась, когда дочери исполнилось два года. 

В мае 2020 года дочь Мосс на своей странице в Instagram анонсировала выход нового номера американского журнала мод V Magazine со своим фото на обложке, а в октябре дебютировала на подиуме в качестве модели.

Теги: Кейт Мосс, модель, Лила Мосс
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