46-летняя Мосс снялась для обложки британского Vogue

Британская модель Кейт Мосс позировала для обложки британского журнала Vogue в черном топе и берете.

Мосс родилась в 1974 году Фото: britishvogue / Instagram

46-летняя британская супер-модель Кейт Мосс стала героиней декабрьского номера британского Vogue. Фотография обложки с ее участием опубликована на странице издания в Instagram.

На фото Мосс позирует в черном топе и берете.

"Сиюминутное настроение может состоять из элементов ретро, бунтарства и рока, но оно всегда полностью гламурно", – говорится в публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от British Vogue (@britishvogue)

В формате сотрудничества с журналом Мосс также ответила на 30 вопросов, которые ей задали мировые знаменитости из шоу-бизнеса, среди которых были британский певец Элтон Джон, британская певица Дуа Липа, коллега – супер-модель 90-х Наоми Кэмпбелл.

Один из вопросов Мосс задала ее дочь – модель Лила Мосс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от British Vogue (@britishvogue)

Мосс родилась в 1974 году в Кройдоне (Великобритания). В 15 лет она впервые снялась для обложки журнала, а в 2000 году стала самой высокооплачиваемой моделью в мире.

За время модельной карьеры Мосс сотрудничала с брендами Gucci, D&G, Calvin Klein, Versace, Chanel, Dior.