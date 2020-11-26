Польская топ-модель полностью обнажилась для обложки Vogue в знак протеста против запрета абортов

Проживающая в США польская топ-модель Аня Рубик снялась обнаженной для обложки декабрьского номера польского издания Vogue. Фотографии она разместила на своей странице в Instagram.
По словам Рубик, своим участием в фотопроекте она хотела поддержать протесты польских женщин, выступающих за отмену запретов на проведение абортов.
"Я хотела, чтобы фотосессия передала бунт и нашу силу. На фото я обнажена. В патриархальных строях женское тело подвергается сексуализации, является чем-то плохим, выходящим за рамки норм. Именно поэтому обнаженность стала символом революции женщин. В данный момент в Польше пытаются отобрать у женщин право распоряжаться их собственной жизнью и своим телом", – написала она.
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Модель разместила в сети несколько вариантов обложки декабрьского номера, заявив, что они стали самыми важными в ее карьере.
"Считаю, что фотография обладает большой силой и может привлечь внимание, мобилизовать к действиям, которые повлекут изменения. Право женщины выбирать – это лакмусовая бумажка для общества. Власть порабощает женщин запретом на аборты и ограничивает в репродуктивных правах", – заявила Рубик.
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2 октября Конституционный суд Польши внес изменения в принятый в 1993 году закон о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях разрешения прерывания беременности. Среди прочего КС запретил проведение абортов, если у плода диагностировано неизлечимое заболевание. Решение суда спровоцировало массовые протесты в Польше, которые продолжаются до сих пор.
4 ноября на фоне протестов правительство Польши приняло решение отложить исполнение решения суда о запрете абортов.
Рубик родилась в 1983 году в Польше. Она входит в двадцатку самых высокооплачиваемых моделей в мире.