Бульвар Шоубиз
 
26 ноября, 2020
 
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Польская топ-модель полностью обнажилась для обложки Vogue в знак протеста против запрета абортов

По словам польской модели Ани Рубик, фотография обладает огромной силой и может привлечь внимание общества к правам женщин, которых хотели лишить выбора при принятии решения об аборте.

Рубик: Я хотела, чтобы фотосессия передала бунт и нашу силу
Рубик: Я хотела, чтобы фотосессия передала бунт и нашу силу
Фото: vogue.polska / Instagram

Проживающая в США польская топ-модель Аня Рубик снялась обнаженной для обложки декабрьского номера польского издания Vogue. Фотографии она разместила на своей странице в Instagram.

По словам Рубик, своим участием в фотопроекте она хотела поддержать протесты польских женщин, выступающих за отмену запретов на проведение абортов.

"Я хотела, чтобы фотосессия передала бунт и нашу силу. На фото я обнажена. В патриархальных строях женское тело подвергается сексуализации, является чем-то плохим, выходящим за рамки норм. Именно поэтому обнаженность стала символом революции женщин. В данный момент в Польше пытаются отобрать у женщин право распоряжаться их собственной жизнью и своим телом", – написала она.

Модель разместила в сети несколько вариантов обложки декабрьского номера, заявив, что они стали самыми важными в ее карьере.

"Считаю, что фотография обладает большой силой и может привлечь внимание, мобилизовать к действиям, которые повлекут изменения. Право женщины выбирать – это лакмусовая бумажка для общества. Власть порабощает женщин запретом на аборты и ограничивает в репродуктивных правах", – заявила Рубик.

2 октября Конституционный суд Польши внес изменения в принятый в 1993 году закон о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях разрешения прерывания беременности. Среди прочего КС запретил проведение абортов, если у плода диагностировано неизлечимое заболевание. Решение суда спровоцировало массовые протесты в Польше, которые продолжаются до сих пор.

4 ноября на фоне протестов правительство Польши приняло решение отложить исполнение решения суда о запрете абортов.

Рубик родилась в 1983 году в Польше. Она входит в двадцатку самых высокооплачиваемых моделей в мире. 

Теги: Польша, протесты, аборт, Vogue, Аня Рубик
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