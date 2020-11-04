В Польше отложили введение запрета на аборты из-за протестов

Польские власти находятся в поиске новой позиции в вопросе запрета абортов, сообщил руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

Правительство Польши приняло решение отложить исполнение решения суда о запрете абортов на фоне массовых протестов. Об этом 3 ноября заявил руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, сообщило PolskieRadio24.

По словам чиновника, дискуссия по этому вопросу продолжается. Ведется поиск новых решений, добавил Дворчик.

22 октября Конституционный суд Польши внес изменения в принятый в 1993 году закон о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях разрешения прерывания беременности. Среди прочего КС запретил проведение абортов, если у плода диагностировано неизлечимое заболевание. Решение суда спровоцировало массовые протесты в Польше, которые продолжаются до сих пор.