ГОРДОН
 
 
События

В Польше на "Женскую забастовку" из-за запрета абортов вышло 100 тыс. человек. Фоторепортаж

Сегодня 08.54

30 октября в Варшаве прошел самый массовый митинг против запрета абортов в Польше – на акцию вышло около 100 тыс. человек, сообщает RMF24. Митингующие прошли по центру города, а затем направились к дому Ярослава Качиньского, лидера правящей партии "Право и справедливость", которая инициировала решение о запрете абортов. Во время протестных акций произошли столкновения — полиция задержала 30 человек, один полицейский получил ранение. Фото с места событий опубликовало агентство EPA.

Теги: Польша, митинг, аборт, женщины
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Каролина Павловска: Мы убеждены, что здоровая семья, которая функционирует должным образом, это лучшее пространство для здоровых отношений
МИР, ОБЩЕСТВО
Люди в Польше напуганы тем, как Стамбульская конвенция насаждает гендерную идеологию – директор центра международного права Института Ordo Iuris
Вчера 14.16
Активисты общественных организаций Польши работают над тем, чтобы дать основания правительству начать процесс выхода из Стамбульской конвенции, рассказала директор центра международного права Института Ordo Iuris Каролина Павловска.
Лукашенко: Я им говорил: не лезьте в чужой огород, разберитесь у себя
МИР
"Хотели у нас революцию устроить, а получили сами". Лукашенко прокомментировал протесты в Польше
29 октября, 2020 16.07
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, в Польше на протесты вышли женщины, крестьяне и рабочие.
Огневич: Когда тебя лишают права выбора, тебя лишают возможности принимать решения
Новости
"Есть ситуации, в которых женщине необходимо сделать выбор". Огневич высказалась в поддержку протестов в Польше против запрета абортов
29 октября, 2020 12.17
Украинская певица Злата Огневич заявила, что протесты в Польше не являются призывами к аборту, а преследуют цель привлечь внимание к вопросу свободы женщин.
Рекорд суточного прироста инфицированных увеличился в Польше более чем на 2 тыс. случаев
МИР, ОБРАЗ ЖИЗНИ
В Польше установлен новый рекорд суточного прироста больных с COVID-19
27 октября, 2020 14.23
В Польше за последние сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 16,3 тыс. человек.
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Конституционный Суд vs антикоррупционные органы. Главное о скандале, грозящем Украине отменой безвиза
Конституционный Суд vs антикоррупционные органы. Главное о скандале, грозящем Украине отменой безвиза G
Наталия ДВАЛИ
Мурадов: Сейчас в Нагорном Карабахе живут только армяне. Некоторые были там до оккупации, а некоторых позднее "завезли" из Сирии и Ливии
Мурадов: Сейчас в Нагорном Карабахе живут только армяне. Некоторые были там до оккупации, а некоторых позднее "завезли" из Сирии и Ливии G
Елена ПОСКАННАЯ
  Никонов: Если налоговый комитет сделает то, что хочет, квартиры подорожают ровно в 1,5 раза
  Никонов: Если налоговый комитет сделает то, что хочет, квартиры подорожают ровно в 1,5 раза G
Дмитрий ГОРДОН
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS