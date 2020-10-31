В Польше на "Женскую забастовку" из-за запрета абортов вышло 100 тыс. человек. Фоторепортаж
Сегодня 08.54
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Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
30 октября в Варшаве прошел самый массовый митинг против запрета абортов в Польше – на акцию вышло около 100 тыс. человек, сообщает RMF24. Митингующие прошли по центру города, а затем направились к дому Ярослава Качиньского, лидера правящей партии "Право и справедливость", которая инициировала решение о запрете абортов. Во время протестных акций произошли столкновения — полиция задержала 30 человек, один полицейский получил ранение. Фото с места событий опубликовало агентство EPA.
Активисты общественных организаций Польши работают над тем, чтобы дать основания правительству начать процесс выхода из Стамбульской конвенции, рассказала директор центра международного права Института Ordo Iuris Каролина Павловска.→
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