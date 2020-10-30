Люди в Польше напуганы тем, как Стамбульская конвенция насаждает гендерную идеологию – директор центра международного права Института Ordo Iuris

Активисты общественных организаций Польши работают над тем, чтобы дать основания правительству начать процесс выхода из Стамбульской конвенции, рассказала директор центра международного права Института Ordo Iuris Каролина Павловска.

Каролина Павловска: Мы убеждены, что здоровая семья, которая функционирует должным образом, – это лучшее пространство для здоровых отношений Фото: censor.net

Общественные организации Польши инициируют денонсацию Стамбульской конвенции. Основные причины – наличие в документе гендерной идеологии и радикальных взглядов. Об этом рассказала директор центра международного права Института Ordo Iuris Каролина Павловска в интервью агентству "Укринформ".

"Люди в Польше очень напуганы тем, как насаждается гендерная идеология, особенно в школе для детей. Они боятся так называемого сексуального воспитания, которое сексуализует их детей с самого раннего возраста", – отметила она.

По словам Павловской, активисты общественных организаций Польши работают над тем, чтобы дать основания правительству начать процесс выхода из Стамбульской конвенции. Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил министерству иностранных дел начать работу над альтернативным документом – Конвенцией прав семьи.

"Контрпредложение, которое выдвигает наша организация – это Конвенция прав семьи. Мы имеем большие эмпирические знания об основных причинах насилия. Также мы убеждены, что здоровая семья, которая функционирует должным образом, – это лучшее пространство для здоровых отношений. Эти знания подтверждены исследованиями и в США, и в Канаде. Поэтому это ответ на вопрос, что лучше закрепит права семьи", – говорит Каролина Павловска.

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была открыта для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле. На сегодня документ ратифицировали 34 страны. Среди тех, кто не ратифицировал, – Великобритания, Чехия, Венгрия, Болгария, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Словакия и Украина. В Польше конвенция была ратифицирована в 2015 году. Но в июле 2020 года министр юстиции Збигнев Зьобро призвал начать процесс выхода Польши из этого соглашения.

Институт правовой культуры Ordo Iuris ("Ордо Юрис") – независимая юридическая организация, учрежденная в Польше, аккредитована Европейским парламентом. Институт объединяет ученых и практикующих юристов с целью развития правовой культуры, основанной на уважении человеческого достоинства и прав.

"Ордо Юрис" выступал в качестве третьей стороны в международных разбирательствах, в том числе в Верховном суде Польши, Европейском комитете по социальным правам и Европейском суде по правам человека. Кроме того, организация представляет свои заключения по запросу Венецианской комиссии, мониторингового комитета ПАСЕ и комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) Европейского парламента.