Беременнная бразильская балерина Сильва снялась обнаженной для Vogue

По словам редакции бразильского издания Vogue, 31-летняя балерина Ингрид Сильва вскоре впервые станет мамой – у нее родится дочь.

31-летняя бразильская балерина Ингрид Сильва стала героиней ноябрьского номера бразильского издания Vogue. Фотография обложки с участием Сильвы опубликована на странице издания в Instagram.

"Ингрид Сильва, которая вскоре родит дочь, стала героиней цифровой обложки", – говорится в публикации.

В интервью изданию артистка, которая занимается проектами по предотвращению социальной изоляции, отметила, что в жизни нет ничего важнее, нежели борьба за будущее новых поколений.

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Ингрид Сильва родилась в 1981 году в Рио-де-Жанейро. Балетом начала заниматься в восемь лет, а в 1999 году переехала в Нью-Йорк.

Основатель танцевального театра Гарлема в Нью-Йорке хореограф Артур Митчелл пригласил ее в младшую труппу. Сейчас балерина выступает в основном составе.

Сильва пропагандирует разнообразие артистов в балете и акцентирует внимание на том, что ей приходится красить пуанты в черный цвет, так как производители изготавливают их белыми.