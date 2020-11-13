Беременнная бразильская балерина Сильва снялась обнаженной для Vogue

31-летняя бразильская балерина Ингрид Сильва стала героиней ноябрьского номера бразильского издания Vogue. Фотография обложки с участием Сильвы опубликована на странице издания в Instagram.
"Ингрид Сильва, которая вскоре родит дочь, стала героиней цифровой обложки", – говорится в публикации.
В интервью изданию артистка, которая занимается проектами по предотвращению социальной изоляции, отметила, что в жизни нет ничего важнее, нежели борьба за будущее новых поколений.
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Ингрид Сильва родилась в 1981 году в Рио-де-Жанейро. Балетом начала заниматься в восемь лет, а в 1999 году переехала в Нью-Йорк.
Основатель танцевального театра Гарлема в Нью-Йорке хореограф Артур Митчелл пригласил ее в младшую труппу. Сейчас балерина выступает в основном составе.
Сильва пропагандирует разнообразие артистов в балете и акцентирует внимание на том, что ей приходится красить пуанты в черный цвет, так как производители изготавливают их белыми.