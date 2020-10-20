"Это выходит за рамки воображения". Кэмпбелл украсила обложку американского Vogue

50-летняя британская модель Наоми Кэмпбелл приняла участие в фотосессии для американского глянцевого издания Vogue – фото модели, на котором она запечатлена с закрытыми глазами в белом наряде с баской, украсило обложку нового выпуска печатного издания.
За время фотосессии модель сменила несколько образов.
На своей странице в Instagram Кэмпбелл заявила, что фотосессия стала для нее выходом за рамки воображения.
"50-летие стало годом открытий, размышлений, сюрпризов. Спустя 27 лет я снова украсила обложку американского Vogue – это выходит за рамки моего воображения", – написала Кэмпбелл.
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Mood: Serenity is where I want to remain... Covered and Calm...Serenity is where I get to stay. 50 has been a year of self Discovery, reflection and surprises...after 27 years to grace the cover of American Vogue again, is beyond my imagination. #THISISFORTHECULTURE Thank you #AnnaWintour, @voguemagazine, @mr_carlos_nazario, @dior, @ethanjamesgreen, @afuahirsch, @patmcgrathreal, @adam.wolfgang, @jawaraw #ro morgan and @felicitybwebb. #Thank you #CHRIS CHAMBERS @chamberschris AND TEAM @Chambergroup
Кэмпбелл родилась в 1970 году в Великобритании. Карьеру модели она начала в возрасте 15 лет.
В 1991 году журнал People назвал ее одной из 50 самых красивых женщин мира. В 1995 году модель дебютировала как певица, записав альбом Babywoman.
В начале октября 2020 года модель заявила, что сыграет роль самой себя в фильме "Супермодели".