"Это выходит за рамки воображения". Кэмпбелл украсила обложку американского Vogue

50-летняя британская модель Наоми Кэмпбелл призналась, что этот год для нее стал годом сюрпризов.

50-летняя британская модель Наоми Кэмпбелл приняла участие в фотосессии для американского глянцевого издания Vogue – фото модели, на котором она запечатлена с закрытыми глазами в белом наряде с баской, украсило обложку нового выпуска печатного издания.

За время фотосессии модель сменила несколько образов.

На своей странице в Instagram Кэмпбелл заявила, что фотосессия стала для нее выходом за рамки воображения.

"50-летие стало годом открытий, размышлений, сюрпризов. Спустя 27 лет я снова украсила обложку американского Vogue – это выходит за рамки моего воображения", – написала Кэмпбелл.

Кэмпбелл родилась в 1970 году в Великобритании. Карьеру модели она начала в возрасте 15 лет.

В 1991 году журнал People назвал ее одной из 50 самых красивых женщин мира. В 1995 году модель дебютировала как певица, записав альбом Babywoman.

В начале октября 2020 года модель заявила, что сыграет роль самой себя в фильме "Супермодели".