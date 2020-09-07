Российский бизнемен Доронин судится с экс-возлюбленной Кэмпбелл из-за денег – СМИ

Российский бизнесмен Владислав Доронин спустя восемь лет после расставания намерен через суд вернуть деньги, которые якобы одолжил британской модели Наоми Кэмбелл в период их романтических отношений, пишет таблоид TMZ.

Доронин и Кэмпбелл познакомились в Каннах в 2008 году Фото: ЕРА

57-летний российский бизнесмен, совладелец Capital Group Владислав Доронин обратился в суд с иском, указав в качестве ответчика свою экс-возлюбленную, 50-летнюю модель Наоми Кэмпбелл, с которой расстался в октябре 2012 года после четырех с половиной лет отношений. Об этом 4 сентября написал таблоид TMZ со ссылкой на копии документов, которые оказались в распоряжении редакции.

Доронин утверждает, что модель отказывается возвращать ему деньги, которые якобы взяла в долг, а также не вернула ему часть имущества, стоимость которого он оценивает на сегодняшний день в $3 млн. При этом таблоид не уточнил, о какой сумме долга идет речь.

Представители модели проигнорировали исковое обращение ее бывшего возлюбленного, оставив его без комментариев.

На снимке экс-возлюбленные запечатлены в 2009 году. Фото: ЕРА

Доронин и Кэмпбел познакомились весной 2008 года на фестивале в Каннах. Осенью 22012 года пара рассталась. Будучи в отношениях с Кэмпбелл, Доронин делал ей дорогие подарки, включая недвижимость, подчеркивает TMZ.