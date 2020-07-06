Голая Кэмпбелл устроила фотосессию в метро

Британская модель Наоми Кэмпбелл обнародовала три фотографии в стиле ню.

50-летняя британская модель Наоми Кэмпбелл опубликовала в Instagram снимки, на которых запечатлена абсолютно голой. Она позировала, сидя в вагоне метро.

"Неопубликованные снимки", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Unpublished pictures @maisonvalentino * Публикация от Naomi Campbell (@naomi) 4 Июл 2020 в 10:08 PDT

Для второго снимка модель позировала стоя на платформе метро, на фоне приближающегося поезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Unpublished pictures @maisonvalentino * Публикация от Naomi Campbell (@naomi) 4 Июл 2020 в 10:08 PDT

Еще на одном снимке Кэмпбелл запечатлена сидящей на пластиковом сидении, установленном под стеной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Unpublished pictures @maisonvalentino * Публикация от Naomi Campbell (@naomi) 4 Июл 2020 в 10:09 PDT

Грудь и зону бикини она прикрыла сумкой итальянского бренда Valentino.

Наоми Кэмпбелл родилась 22 мая 1970 года в Великобритании. В 1991 году журнал People назвал ее одной из 50 самых красивых женщин мира. Вместе с немецкой моделью Хайди Клум Кэмпбелл работала на мировых подиумах в 90-х годах.

В 1995 году модель дебютировала как певица, записав альбом Babywoman.