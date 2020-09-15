Требует вернуть ценности. Кэмпбелл судится с российским бизнесменом Дорониным

50-летняя британская модель Наоми Кэмбелл пытается через суд вернуть ценности, которые якобы находятся в распоряжении ее бывшего возлюбленного – 57-летнего российского бизнесмена Владислава Доронина.

Кэмпбелл рассталась с Дорониным восемь лет назад, но до сих пор не может вернуть свои вещи Фото: ЕРА

50-летняя британская модель Наоми Кэмпбелл в феврале 2020 года обратилась в лондонский суд с иском, в котором потребовала обязать бывшего бойфренда, 57-летнего российского бизнесмена Владислава Доронина вернуть принадлежащее ей имущество. Об этом 12 сентября сообщило издание New York Post со ссылкой на собственные источники в окружении модели.

В публикации не уточняется, о каких материальных ценностях идет речь. Сообщается, что модель в течение нескольких лет безрезультатно обращалась к Доронину с просьбой вернуть ее ценные вещи.

4 сентября 2020 года таблоид TMZ со ссылкой на копии документов, которые оказались в распоряжении редакции, сообщил, что Доронин судится с Кэмпбелл, требуя вернуть ему долг и часть имущества, стоимость которого он оценивает на сегодняшний день в $3 млн.

Доронин и Кэмпбел познакомились весной 2008 года на фестивале в Каннах. Осенью 2012 года пара рассталась.