Требует вернуть ценности. Кэмпбелл судится с российским бизнесменом Дорониным

50-летняя британская модель Наоми Кэмпбелл в феврале 2020 года обратилась в лондонский суд с иском, в котором потребовала обязать бывшего бойфренда, 57-летнего российского бизнесмена Владислава Доронина вернуть принадлежащее ей имущество. Об этом 12 сентября сообщило издание New York Post со ссылкой на собственные источники в окружении модели.
В публикации не уточняется, о каких материальных ценностях идет речь. Сообщается, что модель в течение нескольких лет безрезультатно обращалась к Доронину с просьбой вернуть ее ценные вещи.
4 сентября 2020 года таблоид TMZ со ссылкой на копии документов, которые оказались в распоряжении редакции, сообщил, что Доронин судится с Кэмпбелл, требуя вернуть ему долг и часть имущества, стоимость которого он оценивает на сегодняшний день в $3 млн.
Доронин и Кэмпбел познакомились весной 2008 года на фестивале в Каннах. Осенью 2012 года пара рассталась.