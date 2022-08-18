"Как из фильма ужасов", "Просто фу", "Ужасные копыта". Волочкова опозорилась в сети с задиранием ноги. Видео

"Красный мне идет?" – спросила она.

Волочкова отметила, что красную тунику, в которую она облачена, создала для нее знакомый дизайнер.

В сети раскритиковали образ балерины.

"Как из фильма ужасов", – прокомментировала подписчица natali_nau.

"Просто фу", – написала mar11_8.

"Ужасные копыта", – ответила saindecofurniture.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Волочкова поддерживает войну РФ против Украины.