"Какой ужас!", "Она точно ку-ку", "Достояние страны". Волочкова выставила к объективу свои голые ноги. В сети возмутились

Балерина позировала, выставив крупным планом босые ноги.

"Приятная послерепетиционная усталость ножек", – написала она.

Пользователей сети возмутил снимок балерины.

"Какой ужас!" – написала 77.olya.

"Она точно ку-ку", – заявила svt42.

"Достояние страны", – прокомментировала konnmarina.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Волочкова поддерживает войну РФ против Украины.